(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Domani gli Azzurri del rugby affrontano l’Australia (ore 15, stadio ‘Euganeo’ di Padova) nel secondo Cattolica Test Match 2018. L’Italia arriva al difficile impegno sotto i buoni auspici del risultato di sabato 10, quando a Firenze ha sconfitto 28-17 la Georgia. E’ stata una vittoria “molto importante – ha sottolineato il capitano Leonardo Ghiraldini – L’Australia per modo di giocare è diversa: non stanno attraversando un buon momento, ma la qualità dei giocatori non può essere messa in discussione. Noi dovremo essere cinici e sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno”. “Abbiamo qualità nella fase offensiva. Contro la Georgia abbiamo messo a segno 4 mete dimostrando di poterne realizzarne altre – ha aggiunto Ghiraldini – Sfruttando la confidenza della vittoria di sabato scorso unita alla nostra qualità, credo che possiamo raggiungere risultati importanti”.