(ANSA) – MILANO, 16 NOV – L’Ax Milano continua a vincere ma perde i pezzi. Dopo Della Valle (out 6 settimane per un infortunio alla mano sinistra), la squadra di Pianigiani dovrà rinunciare anche a Nemanja Nedovic per almeno “tre settimane”, come comunicato dall’Olimpia. Il serbo, rientrato in campo proprio ieri nel successo sul Darussafaka, ha subito una lesione all’adduttore della coscia sinistra, una ricaduta dell’infortunio precedente. E’ una vera e propria emergenza per Milano, che deve rinunciare alle proprie due guardie principali: nel ruolo resta solo Bertans a disposizione. Pianigiani dovrà quindi studiare altre soluzioni, tra queste il doppio playmaker, con James dirottato a guardia. “Non mollare”, il messaggio di incoraggiamento rivolto al giocatore sui canali social del club.