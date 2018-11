(ANSA) – ROMA, 16 NOV – A Rotterdam l’Olanda ha battuto 2-0 la Francia (a segno Wijnaldum e Depay) e nel gruppo 1 della Nations League la Germania è retrocessa matematicamente nella seconda divisione europea. Proprio contro i tedeschi l’Olanda lunedì si giocherà l’accesso alle final four. Cammino inverso quello della Danimarca, che andando a vincere 2-1 in casa del Galles è stata promossa come prima del gruppo 4 della Lega B.