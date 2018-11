(ANSA) – WASHINGTON, 17 NOV – L’ambasciatore saudita in Usa, Khalid bin Salman, fratello del principe ereditario Mohammed bin Salman, ha twittato in risposta alle rivelazioni del Washington Post che “l’ultimo contatto avuto con Khashoggi fu via testo il 26 ottobre 2017”. “Non ho mai parlato con lui al telefono e certamente non ho mai suggerito di andare in Turchia per nessuna ragione”, aggiunge, chiedendo al governo Usa di diffondere ogni informazioni riguardante questa affermazione.