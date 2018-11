(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Otto partite e tante emozioni nel turno Nba giocato questa notte. Cadono ancora i Raptors, formazione capolista nella Eastern Conference, battuti 123-116 dai Boston Celtics trascinati da un Kyrie Irving in serata di grazia, autore di 43 punti e 11 assist. Per i canadesi, nonostante i 31 punti segnati da Leonard, continua dunque il momento no che significa anche la terza sconfitta consecutiva, mentre in vetta alla classifica si avvicinano sempre più i Milwaukee Bucks, tornati alla vittoria a spese dei Chicago Bulls per 123-104. Ancora male anche Portland, nuovamente ko, stavolta ad opera di Minnesota, con il punteggio di 112-96. Nelle altre gare da segnalare la vittoria dei Pacers su Miami per 99-91, che vale il momentaneo terzo posto. Buon successo anche per Philadelphia su Utah per 113-107 con l’esordiente Butler in evidenza (29 punti e una buona prestazione); successo anche per Memphis su sacramento 112-104. Infine, New Orleans batte New York in rimonta 129-124, grazie anche ai 43 punti di Davis. In classifica, a est restano in testa i Raptors tallonati dai Bucks, mentre a ovest Golden State è al comando seguita da Denver e Portland. (ANSA).