(ANSA) – TARANTO, 17 NOV – “A seguito di un disservizio elettrico sulla linea generale di stabilimento, stanotte” a Taranto, “alle ore 1.05 si è generata la fermata non programmata di tre altoforni e di altri impianti dello stabilimento con conseguenti emissioni visibili dai Bleeders. Non si registrano problemi al personale né situazioni di emergenza in atto”. Lo comunica ArcelorMittal precisando che “gli impianti per la produzione di coke non hanno generato emissioni” e che “in generale l’evento non ha registrato impatti ambientali significativi”. “Grazie al tempestivo intervento dei tecnici e di tutti i dipendenti in turno – prosegue AM – nel corso della mattinata gli impianti stanno regolarmente tornando in marcia dopo i dovuti controlli”. “L’azienda – conclude ArcelorMittal – sta svolgendo ogni tipo di indagine per risalire alle cause che hanno scaturito l’evento, che dai primi accertamenti non risulta conseguenza di malfunzionamenti impiantistici”. (ANSA).