(ANSA) – TORINO, 17 NOV – La petizione sì Tav di Silavoro, che ha dato origine alla manifestazione di sabato scorso a favore della Torino-Lione, ha superato le 70 mila adesioni. Lo rende noto Mino Giachino, promotore della petizione con l’ex ministro Francesco Forte e con alcuni ragazzi dell’associazione Sìlavoro. Questa mattina, intanto, una nuova manifestazione è in programma davanti al Comune di Torino che, con l’approvazione del documento no Tav da parte della maggioranza pentastellata, ha scatenato il dibattito sull’opera delle ultime settimane. La manifestazione di oggi a sostegno della realizzazione dell’infrastruttura è organizzata da Forza Italia. E’ previsto l’intervento del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha definito un “suicidio politico” non fare l’opera. (ANSA).