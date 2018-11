(ANSA) – AOSTA, 17 NOV – Prende il via oggi l’autopsia sui corpi dell’infermiera quarantottenne Marisa Charrère, e dei suoi due figli, Nissen e Vivien, di 7 e 9 anni, che giovedì sera la donna – in base a una prima ricostruzione di procura e polizia – ha ucciso in casa ad Aymavilles con una iniezione letale. L’ipotesi degli inquirenti è che l’infermiera abbia prima addormentato con un sedativo i due bambini per poi praticare loro l’iniezione, con farmaci presi dal suo posto di lavoro, il reparto di cardiologia dell’ospedale di Aosta. L’ultima dose l’avrebbe riservata a sé stessa. L’incarico affidato ieri dal sostituto procuratore di Aosta Carlo Introvigne al medico legale Mirella Gherardi e al radiologo Davide Machado servirà proprio ad appurare questa tesi. E’ stato il marito, Osvaldo Empereur, rientrando a casa verso la mezzanotte di giovedì, a scoprire i corpi, insieme a due brevi lettere con cui la moglie ha messo nero su bianco tutto il suo disagio.(ANSA).