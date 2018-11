(ANSA) – LEVI (FINLANDIA), 17 NOV – La statunitense Mikaela Shiffrin, in 45”06, e’ al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Levi. Seguono la svedese Frida Hansdotter, con un ritardo di 14 centesimi, e la slovacca Petra Vlhova (+59). Dopo la prova delle prime migliori trenta atlete, decisamente indietro sono le due più’ esperte azzurre: Chiara Costazza (+1”59) e’ al momento 14/a ed Irene Curtoni (+1”77) è 17/a. Lo slalom speciale donne e’ da anni la disciplina in cui l’Italia ha maggiori problemi. Si gareggia con un forte vento in quota che ha fatto ritardare l’inizio del gara per abbassare la partenza. Levi e’ nel profondo nord finlandese a circa 250 km oltre il circolo polare artico. La pista Black su cui si gareggia non è’ difficile e parte da una collinetta alta 480 metri. Il fondo pista nei giorni scorsi è’ stato trattato con sale per compattarlo dopo temperature inconsuetamente miti.