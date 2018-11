(ANSA) – LODI, 17 NOV – E’ iniziata in piazza della Vittoria a Lodi con il regista Vittorio Vaccaro la ‘Performance collettiva-Tutti a tavola’ organizzata questa mattina di fronte al Duomo dal ‘Coordinamento uguali doveri’ per protestare contro la modifica del regolamento comunale sulle agevolazioni sociali di mense e trasporti che rende più complesso per gli immigrati accedervi. Il regista, che ha già curato diversi flash-mob in varie parti d’Italia e ha diretto Squadra Antimafia e Camera Cafe’ in tv, ha spiegato: “con il sottofondo di musiche mediorientali che evocano lo stare insieme in modo pacifico, scandiamo il ritmo dell’orologio ogni tre minuti battendo il mestolo sulle padelle. Questo a evocare il passare delle ore a scuola in attesa del pranzo. Lo facciamo per 30 minuti e alla fine viene suonato l’inno d’Italia che significa l’arrivo del pranzo tanto atteso. Quello che si vuole arrivi a Lodi per tutti allo stesso modo”.