(ANSA) – MILANO, 17 NOV – Le piccole e medie imprese soffrono della restrizione dell’accesso al credito e il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in un passaggio del suo messaggio all’assemblea nazionale della Cna che si tiene a Milano, spiega che “questo contesto richiede particolare attenzione per garantire un quadro stabile e un clima di fiducia, che favorisca lo sviluppo delle preziose risorse e dei talenti su cui possiamo fare leva per una crescita equilibrata e sostenibile, per colmare i divari ed offrire opportunità ai nostri giovani. Le associazioni di categoria possono facilitare il percorso di innovazione e di trasformazione 4.0 delle imprese con strumenti e competenze appropriate per rafforzare la produttività e affrontare con successo i cambiamenti complessi legati alle nuove tecnologie”.