(ANSA) – TORINO, 17 NOV – “La battaglia per la Tav è importantissima, perché si tratta di una infrastruttura decisiva per il futuro del Piemonte e delle altre regioni del nord. Ma è ancora più importante perché è una battaglia simbolica che vede contrapposte due visioni opposte dell’economia e della società”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera letta dal palco della manifestazione di Forza Italia, a Torino, a sostegno della Torino-Lione.