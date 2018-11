(ANSA) – MILANO, 17 NOV – La squadra di pallavolo femminile di serie A Uyba Volley di Busto Arsizio (Varese) aderisce alla campagna ‘Zonta Says No’ a difesa delle donne: lunedì alle 20:30 al Pala Yamamay in occasione della partita con il Bisonte Firenze, a sua volta aderente, le atlete tingeranno virtualmente il pallone di arancione colore scelto dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla violenza di genere. ‘Zonta Says No to Violence Against Women’ è una campagna contro la violenza promossa da Zonta International, un’ organizzazione internazionale in gran parte femminile che promuove azioni e realizza progetti per il miglioramento dello status delle donne in ambito legale, politico, economico, educativo e professionale. Fondata negli Usa nel 1919, è presente in 67 Paesi con 1200 club e più di 30.000 socie. Sono previsti 16 Days of Activism (Giorni di mobilitazione) durante i quali i club di tutto il mondo partecipano con un’azione. Uyba ha scelto il 19 novembre.