Levi (Finlandia), 17 nov – Sono due le azzurre tra le migliori trenta atlete ammesse alla seconda manche dello slalom speciale di cdm di Levi. Sono Chiara Costazza 6a con un ritardo di 01,59 ed Irene Curtoni 19ma con +01,77. Per le altre italiane in gara, e’ uscita Roberta Midali mentre la giovane trentina Martina Peterlini e’ finita 47/a (+03,22) pur avendo gareggiato con un tutore sul volto dopo essersi rotto il setto nasale ieri in allenamento.