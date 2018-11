(ANSA) – PARIGI, 17 NOV – Mentre diverse centinaia di “gilet gialli” della protesta contro il caro-carburante hanno invaso gli Champs-Elysees, alcuni gruppi di loro hanno tentato di dirigersi verso il vicino Eliseo per portare la contestazione sotto le finestre del presidente Emmanuel Macron. La polizia, schierata in forze, glielo ha per ora impedito, dividendoli in piccoli gruppetti e controllandoli a vista. Sugli Champs-Elysees, invasi dai “gilet gialli”, una sola corsia è tenuta libera per polizia e ambulanze.