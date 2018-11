(ANSA) – BEIRUT, 16 NOV – Almeno 43 persone, per lo più donne e bambini, sono rimasti uccisi in un bombardamento della coalizione a guida Usa contro una delle ultime roccaforti dell’Isis nell’est della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio per i diritti umani precisando che sono state colpite case nel villaggio di Abu al Hassan, nella città di Hajin, lungo il confine con l’Iraq. Tra le vittime ci sono 17 bambini e 12 donne. Per l’agenzia statale Sana, i morti sono 40 e il villaggio colpito è Buqaan, vicino ad Abu al Hassan.