(ANSA) – TORINO, 17 NOV – “Sono ogni giorno più convinto che l’anomalia del Governo giallo-verde non possa durare a lungo. Le loro contraddizioni in ogni campo cominciano ad esplodere insanabili, presto verrà il momento in cui il centrodestra avrà di nuovo la possibilità di guidare l’Italia in modo coerente con il programma votato dai nostri elettori”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella lettera di saluto ai manifestanti chiamati in piazza, a Torino, per sostenere la realizzazione della Torino-Lione.