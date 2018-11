(ANSA) – TORINO, 17 NOV – “L’Unione Europea si aspetta che l’Italia mantenga gli impegni e realizzi una grande opera capace di assicurare lo sviluppo di tutta l’area padana”. Così il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, al suo arrivo in piazza Palazzo di Città, a Torino, per la manifestazione di Forza Italia a sostegno della Torino-Lione. “Senza la Tav si spenderebbero gli stessi soldi per farla – aggiunge – Una follia da irresponsabili. Non fare la Tav significa dividere l’Europa e isolare l’Italia”. “L’analisi costi benefici c’è già – sottolinea -: si sa quanto costa farla e quanto costa non farla, 3 miliardi, a cui nel secondo caso bisognerebbe aggiungere un altro miliardo e mezzo per adeguare il Frejus”. L’analisi, prosegue, “è una scusa per perdere tempo e non andare avanti, tenendo in piedi un governo che fa acqua da tutte le parti”. A sostenere le ragioni del sì alla Tav, in piazza, c’erano molti parlamentari azzurri. “Il no alla Tav – conclude Tajani – sarebbe un danno enorme al Paese”.(ANSA).