(ANSA) – ROMA, 17 NOV – “Da parte nostra c’è la volontà di incontrarci e capire se si può ragionare su presupposti di chiarezza senza essere prevaricati”. È quanto detto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito ai prossimi incontri con i sottosegretari Giorgetti e Valente per proseguire la trattativa con il governo sulla riforma che riguarda il Coni. Riferendosi alla preoccupazione sul futuro delle federazioni espressa del presidente della Fis, Giorgio Scarso, Malagò afferma: “Scarso è il presidente della federazione che ha dato il maggior numero medaglie allo sport italiano, è la prima al mondo da decenni – commenta Malagò, presente al Trofeo ‘Marta Russo’ a Roma – testimonia la fortissima preoccupazione perché è evidente assoluta incertezza, non si possono dare risposte con 4 righe. Molti atleti e dirigenti manifestano perplessità per non dire contrarietà a quello che sta succedendo. Cosa aspettarsi? Non va chiesto a me ma all’altra parte”.