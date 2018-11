(ANSA) – TORINO, 17 NOV – “Ronaldo è amico di tutti, un grande professionista e una persona di cuore”, oltre ad essere il valore aggiunto per permettere alla Juve di “combattere in tutte le competizioni”. Juan Cuadrado racconta così i primi mesi alla Juventus con Cristiano Ronaldo in una intervista al quotidiano spagnolo Marca. “Tutti i giorni impariamo da lui – dice il colombiano di CR7 – ha sempre voglia di vincere e centrare obiettivi, oltre a svolgere ogni volta lavoro in palestra prima di iniziare l’allenamento”. Un grande professionista e un uomo copertina, ciò nonostante una persona semplice: “Un ragazzo normale, come tutti i compagni, con la differenza di essere un grandissimo calciatore, un grande atleta che ha vinto raccogliendo i frutti del suo lavoro”.