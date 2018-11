(ANSA) – FIRENZE, 17 NOV – Con davanti uno striscione con scritto ‘Contro razzismo e repressione Firenze non ha paura. No al decreto Salvini’, é partito a Firenze il corteo antirazzista, organizzato da centri sociali, sigle del mondo della sinistra, realtà antifasciste e pro accoglienza dei migranti. A sfilare qualche centinaia di persone che passeranno nel centro storico. Prima tappa davanti al comando provinciale dei carabinieri dove sono stati urlati slogan contro i militari ricordando il caso di Riccardo Magherini e la sentenza di assoluzione della Cassazione. Il corteo si fermerà anche davanti alla prefettura, in piazza Duomo e in piazza della Signoria davanti Palazzo Vecchio per concludere la manifestazione in piazza San Firenze. Tanti anche gli slogan contro il Governo, il decreto sicurezza e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Dagli organizzatori solidarietà a Magherini e il fratello del 40enne morto, Andrea, terrá un intervento alla fine della manifestazione.