(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Alla vigilia del GP di Valencia (domani live su Sky Sport MotoGP), anche i numeri confermano la profonda evoluzione dello Sky Racing Team VR46, nato nel 2014 dalla fusione tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi con lo scopo di far crescere e portare alla vittoria i nuovi talenti del motociclismo italiano. Obiettivo raggiunto quest’anno con Francesco Bagnaia, fresco vincitore del Mondiale Moto2, che dall’anno prossimo correrà in MotoGP con Pramac Racing, con contratto diretto Ducati Corse per le stagioni 2019 e 2020. Sono proprio le statistiche del neo Campione del Mondo a confermare quanto di buono fatto dal binomio Sky-VR46 in questi primi cinque anni di attività. Una stagione da favola per Pecco, che oltre al titolo iridato in Moto2, ha raggiunto altri importanti record attestandosi tra i piloti italiani di maggior successo nella classe intermedia. Sono 104 in tutto (69 in Moto3 e 35 in Moto2) i GP disputati da Bagnaia: 51 di questi li ha corsi con lo Sky Racing Team VR46, con cui ha ottenuto 8 vittorie.