(ANSA) – PARIGI, 17 NOV – Nuovo bilancio del ministero dell’Interno francese sulla mobilitazione dei “gilet gialli” che ha bloccato oggi il paese: i feriti sono 106, dei quali 5 gravi. I fermati sono 52 e per 32 di loro il fermo è stato confermato e restano per questa sera in stato di detenzione. I blocchi stradali – meglio definiti come “punti di tensione” – sono stati oltre 2.000.