(ANSA) – ROMA, 17 NOV – “E’ stata una giornata molto difficile”. Valentino Rossi partirà solo dalla sedicesima casella sullo schieramento di Valencia ed ha spiegato cosa non ha funzionato nelle qualifiche: “Questa mattina era ancora bagnato e mi aspettavo di essere piuttosto competitivo perché ieri eravamo andati bene. Ho cercato di spingere all’inizio per entrare nei primi 10, ma sono caduto. Ho cambiato moto, ma anche sul bagnato non ero abbastanza veloce e sono rimasto fuori dalla Q2. Nel pomeriggio abbiamo fatto qualche piccola modifica, ma non mi sono mai trovato a mio agio. Ero in difficoltà, la pista si andava asciugando e non ho mai avuto un buon feeling. Partirò molto indietro e la gara sarà complicata, ma proverò a fare il mio meglio”.