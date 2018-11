(ANSA) – MILANO, 17 NOV – Accoglienza calda per tutta la Nazionale italiana a San Siro, tranne che per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, ex Milan, è stato infatti fischiato alla lettura delle formazioni prima del match contro il Portogallo, come successo una settimana fa al Meazza nella gara tra i rossoneri e bianconeri. Qualche fischio anche durante l’inno nazionale portoghese, cancellato dagli applausi degli azzurri e del resto del pubblico, che all’entrata in campo della squadra ha dato vita ad una coreografia tricolore.