(ANSA) – MILANO, 17 NOV – “Dobbiamo difendere questi ragazzi, e la Federazione lo farà. E’ inaccettabile quando successo a Roma e su altri campi. Tanti giovani devono ricevere tutela in un momento importante per la loro attività e della loro crescita. Noi saremo sempre dalla loro parte”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ribadito l’impegno a tutela degli arbitri, parlandone anche durante la consegna del Premio Giulio Campanati a Nestor Pitana, il direttore di gara dell’ultima finale dei Mondiali. “La celebrazione del miglior arbitro serve anche per far passare in primo piano la denuncia affinché siano protetti gli oltre 30mila ragazzi che ogni domenica sui campi subiscono aggressioni inaccettabili”, ha aggiunto Gravina, durante la cerimonia andata in scena a San Siro prima della sfida Italia-Portogallo.