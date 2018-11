(ANSA) – MILANO, 17 NOV – Il Portogallo conquista le Final Four di Nations League dopo uno 0-0 con l’Italia che ha fatto soffrire in panchina il ct Fernando Santos, più disteso in conferenza stampa, anche quando ha dovuto rispondere all’ennesima domanda sul grande assente. E’ finita la stagione senza Cristiano Ronaldo? “Ronaldo fa parte di questa squadra, basta leggere il post che ha scritto oggi”, ha tagliato corto il ct, alludendo al messaggio via Twitter con cui nel pomeriggio la stella della Juventus ha augurato buona fortuna alla sua nazionale. “La qualificazione conferma la qualità del nostro calcio. Pensavo che sarebbe stata una grande partita e invece soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto molte difficoltà: quando non ci si difende in modo organizzato si hanno difficoltà a costruire il gioco. L’Italia ha fatto ottime manovre, non siamo riusciti a contrastarla nella prima parte – è l’analisi di Santos -. Nell’intervallo ho spiegato alla lavagna cosa stava succedendo, e la ripresa è stata in crescendo”