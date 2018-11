(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Cadute a ripetizione, per fortuna senza conseguenze per i piloti, nel warm up del gran premio di Moto3 in programma oggi sul circuito ‘Ricardo Tormo’ di Valencia, dove i piloti italiani hanno dominato. Pista bagnata per le abbondanti piogge della notte e tempi non propriamente brillanti. Miglior tempo quello di Marco Bezzecchi su Ktm Redox in 1:50.712, capofila di una mattinata tutta azzurra in Moto3. Il secondo tempo infatti è stato realizzato da Enea Bastianini a 544 millesimi, poi Lorenzo Dalla Porta a 669 millesimi. Quarta posizione nel warm up per Tony Arbolino e quinto Fabio di Giannantonio. Una cinquina italiana che fa ben sperare per la gara vera e propria. (ANSA).