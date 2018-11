(ANSA) – CAGLIARI, 18 NOV – Sono proseguite tutta la notte, e si sono intensificate questa mattina, le ricerche degli otto migranti algerini dispersi al largo di Sant’Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, a seguito del naufragio di un barchino. Ieri il mare ha riconsegnato il corpo del secondo migrante, ma al momento degli altri nessuna traccia. Al lavoro ci sono le motovedette della Guardia costiera e quella delle Fiamme gialle. In volo anche l’elicottero della Capitaneria e quello della Guardia di finanza che stanno perlustrando tutta l’area. Segnalazione è stata inviata anche alle navi mercantili e ai pescherecci in transito. Le pattuglie di carabinieri e polizia a terra perlustrano la costa, nella speranza che qualcuno dei dispersi possa essere riuscito ad arrivare a nuoto sulla terraferma, ma al momento non c’è nessuna traccia. Ieri la pm di Cagliari Rita Cariello ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di naufragio. (ANSA).