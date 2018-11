(ANSA) – ROMA, 18 NOV – E’ finita agli ottavi di finale l’avventura di Roberta Bonatti nel campionati Mondiali di pugilato femminile in corso a New Delhi, India. La campionessa azzurra, che gareggiava nella categoria dei 49 kg, si è dovuta arrendere con un netto 5-0 alla rivale ucraina Hanna Okhota. Ora c’è attesa per Angela carini che, nella categoria dei 69 kg, si giocherà un posto ai quarti di finale contro la cinese Gu. (ANSA).