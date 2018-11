(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Danny Willett con 270 (-18) colpi vince il Dp World Tour Championship, ultimo evento stagionale delle Rolex Series European Tour che ha decretato Francesco Molinari miglior giocatore europeo 2018. L’azzurro ha chiuso il torneo in 26/a posizione (282, -6) dietro a Tommy Fleetwood (16/o con 278, -10), che per conquistare per il 2/o anno consecutivo l’Harry Vardon Trophy aveva però una sola possibilità: vincere e sperare in una debacle di “Chicco” Molinari. Niente da fare per il britannico che proprio al fianco dell’italiano era stato tra i protagonisti della vittoria europea in Ryder Cup. A Dubai è trionfo Molinari con Willett che torna al successo nel Dp Tour Championship a 2 anni di distanza dall’ultimo acuto nell’Augusta Masters. L’inglese ha battuto la concorrenza del connazionale Matt Wallace e dell’americano Patrick Reed, entrambi 2/i con 272, -16. E al termine della rassegna raccolto l’abbraccio, tra le lacrime, del suo bambino.