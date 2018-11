(ANSA) – SAVONA, 18 NOV – E’ sotto interrogatorio l’operaio di 47 anni che ieri mattina in un piccolo centro del Savonese ha ucciso la moglie di 42 anni, soffocandola nel sonno. L’interrogatorio è in corso all’ospedale di Pietra Ligure, dove l’uomo è ricoverato dopo che si era tagliato le vene dei polsi. Secondo quanto è stato possibile sapere, l’omicida starebbe rispondendo alle domande del sostituto procuratore Massimiliano Bolla. L’operaio è piantonato in stato di arresto e accusato, al momento, di omicidio volontario. Ma l’accusa potrebbe aggravarsi in omicidio premeditato. Il movente dell’omicidio è ancora un mistero, ma potrebbe essere chiarito al termine dell’interrogatorio. Una volta dimesso dall’ospedale, l’operaio andrà in carcere in isolamento e guardato a vista perché investigatori e psicologi ritengono che possa di nuovo tentare il suicidio. I figli della coppia, di 13 e 10 anni, sono stati affidati ad una zia paterna e sono stati informati della morte della mamma dagli psicologi della procura di Savona.