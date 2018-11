(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Io sono Marco Minniti penso di aver dimostrato in questi anni di aver una capacità di autonomia politica e una cosa che non si può dire è che io non abbia dimostrato carattere”. Lo afferma Marco Minniti a In Mezz’ora in più a chi gli chiede se lui sia il candidato di Renzi.