(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro degli azzurri. Il centrocampista della Roma, impiegato ieri nella parte finale della partita col Portogallo a San Siro, è indisponibile per l’amichevole di martedì contro gli Stati Uniti; cosi’ il ct Roberto Mancini e il suo staff hanno deciso che il giocatore torni a disposizione del suo club. Pellegrini lascerà Milano nel pomeriggio, quando i suoi compagni di nazionale saranno impegnati in una seduta di allenamento ad Appiano Gentile. Al momento, fa sapere la Figc, non è stata decisa una sostituzione di Pellegrini