(ANSA) – BRUXELLES, 18 NOV – I 27 hanno dato ‘ampio sostegno’ al testo dell’accordo sulla Brexit, che è pronto quindi per ricevere l’ok formale domani dai ministri al Consiglio affari generali art. 50. È quanto apprende l’ANSA da fonti diplomatiche europee al termine della riunione degli ambasciatori dei 27. L’unico punto del testo ancora rimasto aperto riguarda l’eventuale estensione del periodo di transizione, che è ancora indicato con ’20XX’. Gli ambasciatori non hanno lavorato su scenari alternativi dipendenti da eventuali sviluppi politici in Gran Bretagna.