(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Inghilterra alla ‘Final Four’, Croazia in serie B. E’ questo il responso della sfida di Nations League giocata oggi a Wembley, valida per il gruppo 4, giocata a Wembley. Così gli inglesi, che con questa vittoria si sono presi una rivincita, almeno parziale, della semifinale mondiale in Russia, vanno alle finali mentre i vicecampioni del mondo, ultimi del gruppo, retrocedono in serie B. Croazia in vantaggio con Kramaric al 12′ st, pareggio inglese con Lingard al 33′ st e rete decisiva di Kane al 40′ st.