(ANSA) – MADRID, 18 NOV – Tre attiviste del gruppo femminista Femen hanno inscenato una protesta a Madrid durante manifestazione per commemorare la morte del dittatore Francisco Franco. “Fascismo legale, vergogna nazionale”, lo slogan scritto sul busto delle femministe che sono state allontanate dalla polizia per evitare che la folla di nostalgici di Franco le linciasse. La marcia in onore del dittatore si svolge ogni anno nella domenica precedente il 20 novembre, giorno della morte.