(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Nations League con sorpresa. E’ quella che arriva da Lucerna, dove in una partita del gruppo 2 la Svizzera dell’ex tecnico della Lazio Vlado Petkovic ha battuto per 5-2 il Belgio e si è qualificata per la Final Four del nuovo torneo continentale. Quella degli elvetici è stata un’impresa compiuta in rimonta, visto che i belgi erano andati avanti di due reti grazie alla doppietta (2′ pt e 17′ pt) di Thorgan Hazard. Al 26′ la Svizzera accorciava le distanze con un rigore del milanista Rodriguez, poi cominciava lo show di Seferovic: l’ex oggetto misterioso della Fiorentina ha infatti segnato una tripletta (31′ pt, 44′ pt e 39′ st) e a segno è andato anche Elvedi, al 17′ st. Con questo successo la Svizzera vince il gruppo 2 accedendo alla fase finale di Nations League e lasciando il Belgio al secondo posto, seppure a pari punti.