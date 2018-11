(ANSA) – BRUXELLES, 19 NOV – “Siamo ad un momento decisivo, nessuno perda di vista i progressi raggiunti a Bruxelles e Londra”, sull’accordo per il divorzio e sulla dichiarazione per la relazione futura. Così il capo negoziatore dell’Ue per la Brexit, in una conferenza stampa col ministro austriaco per gli Affari europei Gernot Bluemel, al termine del Consiglio affari generali.