(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Quinta sconfitta in sette partite, e terza consecutiva, per i Golden State Warriors vincitori degli ultimi due titoli Nba e che ora stanno attraversando il peggior momento degli ultimi anni. Condizionati dalle assenze di Stephen Curry e Draymond Green, e dalle polemiche fra quest’ultimo e Kevin Durant, i Warriors sono caduti sul parquet dei San Antonio Spurs, impostisi con il punteggio di 104-92. Buona prova, tra i padroni di casa, di Marco Belinelli: partito dalla panchina, ha segnato 12 punti in 24 minuti giocati. Agli ospiti non sono bastati i 51 punti complessivi messi a segno da Kevin Durant e Klay Thompson. 51 punti li ha segnati anche, ma da solo, Lebron James, che ha trascinato i LA Lakers al successo in trasferta sui Miami Heat (6-10, bilancio di classifica negativo ma primato nel merchandising grazie alla nuova divisa City Edition). James tocca così i 50 punti in una singola gara per la 12/a volta in carriera, 5/o giocatore nella storia Nba a farne registrare almeno uno con tre maglie diverse.