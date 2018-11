(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Grandi novità all’orizzonte per il 2019 della Moto2 e Moto3. La recente GP Commission alla presenza di Carmelo Ezpeleta (CEO Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), ha deciso che il programma del sabato dei due campionati sarà uguale a quello della MotoGP, con la divisione in Qualifiche 2 e Qualifiche 1 e con la lotta per la pole ad esclusivo appannaggio dei piloti che sono nella prima sessione. Alla Q2 entreranno i 14 corridori più veloci della combinata delle libere, che saranno sempre tre ma adesso avranno durata di 40 minuti. Le due qualifiche invece dureranno 15 minuti. Alla Q2 accederanno i quattro più rapidi della Q1 ai quali sarà permesso usare, nel corso delle due sessioni, una gomma posteriore extra a mescola soft.