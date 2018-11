(ANSA) – MILANO, 19 NOV – “L’arrivo di Marotta sarà molto utile all’Inter”. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha commentato così l’ormai prossimo approdo in nerazzurro dell’ex a.d. della Juventus. “Ha esperienza e una conoscenza a 360 gradi del calcio e quindi credo possa essere utilissimo – ha proseguito Moratti -. Steven Zhang mi ha chiesto un parere, gliene ho parlato bene, ma aveva già in mente di fare tutto”. Il passato juventino non conta, secondo Moratti. “È un professionista, credo che gli sia stato utile lavorare a Torino e portare a casa tante vittorie – l’opinione dell’ex patron interista -. Spero che cambiando la società possano arrivare quei risultati che l’Inter merita. Credo ci sia la possibilità di far bene e ottenere risultati. Ogni partita è difficile ma questa squadra piano piano sta acquisendo l’esperienza giusta. Mercato? Servono giovani di qualità, come Chiesa”, ha concluso Moratti.