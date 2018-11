(ANSA) – ORIA (BRINDISI), 19 NOV – Un sedicenne ha ferito con una coltellata un coetaneo, compagno di scuola, ieri sera a Oria (Brindisi): la vittima non è in gravi condizioni. E’ stata raggiunta al fianco dal fendente e, a parere dei medici dell’ospedale di Francavilla Fontana, guarirà in 12 giorni. Le ragioni dell’aggressione andrebbero ricercate, a quanto ricostruito, in uno screzio avvenuto a scuola. I due frequentano un istituto superiore di Brindisi. Il presunto responsabile, accusato di lesioni personali, aveva inizialmente tentato la fuga, ma è stato individuato dai carabinieri. L’episodio è stato segnalato al Tribunale per i minorenni di Lecce. L’arma è stata sequestrata.