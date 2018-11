(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Una drappello di deputati del gruppo M5s della Camera, ha inviato una richiesta al capogruppo Francesco D’Uva, per aprire un “tavolo di discussione” sul dl sicurezza. La richiesta, a quanto si apprende, sarebbe arrivata da poco meno di una ventina di deputati degli iscritti al gruppo. Il provvedimento è all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove sono iniziate le audizioni, dopo l’approvazione al Senato con la fiducia. A breve giro di posta la risposta di D’Uva: “Nessuna notizia, è prassi consolidata tra noi portavoce confrontarsi. Considerato il mio ruolo, non è la prima né sarà l’ultima richiesta che mi può arrivare dal gruppo parlamentare. Il dl sicurezza è già stato migliorato al Senato e presto verrà approvato anche alla Camera. Chiaro che, come avviene per tutti i provvedimenti possono essere sempre migliorati, ma mi limito tra l’altro a ricordare che questo decreto permetterà di smantellare il business illegale”.