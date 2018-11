(ANSA) – ROMA, 19 NOV – “Da indipendente non ho avuto nessun ruolo dirigenziale in Liberi e Uguali, paradossale che alcuni giornali utilizzino la mia foto come persona di riferimento di quella esperienza. Io adesso continuerò, come ho sempre fatto, a lavorare per un’area progressista aperta”. “Il risultato del 4 marzo ha sancito una inequivocabile sconfitta del centrosinistra, compresa la lista di LEU che ha superato a stento il 3%. – spiega Boldrini – Come si poteva pensare di trasformare una sconfitta di quelle dimensioni in un partito? Era un progetto senza futuro”. E prosegue “Bisognava andare oltre quella esperienza bocciata alle urne anziché volerla ostinatamente trasformare in un partito”.