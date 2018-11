CARACAS – Domani, alle 11:00 (ora di Caracas), la Vinotinto sfiderà la nazionale iraniana nello stadio Al-Ahli di Qatar.

Nell’ultima gara disputata la nazionale venezuelana ha pareggiato 1-1 con il Giappone ad Oita, nella terra del sol levante. In questa gara il granata Tomás Rincón (81’) ha segnato la sua prima rete in nazionale dopo 91 presenze. Mentre per i samurai azzurri é andato a segno Hiroki Sakai.

Dopo la gara il mister venezuelano Rafael Dudamel si é mostrato soddisfatto per l’ordine in campo mostrato dai suoi ragazzi.

Va ricordato che queste gare servono come test per affrontare prima la Coppa America (in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio) e poi le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 (al via nel mese di settembre 2019).

Tra i giocatori chiamati da Dudamel per la tournée asiatica c’è l’italo-venezuelano Nahuel Ferraresi, ex Deportivo Táchira ed attualmente in forza agli spagnoli del Peralada. Oltre a lui ci sono volti noti ai tifosi italiani, sono i centrocampisti: Tomás Rincón (Torino), Darwin Machis (Udinese) e Aristoteles Romero (Crotone).

Dal canto suo l’Iran nelle ultime tre gare disputate ha inanellato tre vittorie: 1-0 con l’Uzbekistán, 2-1 con la Bolivia e 1-0 con Trinidad e Tobago.

Questa sarà la terza volta che i creoli sfidano la nazionale islamica. Il primo precedente risale al 1 marzo del 2002, quella volta l’Iran s’impose per 1-0 grazie ad un gol di Mojahed Khaziravi. Come piccola curiosità per Khaziravi questa é stata l’unica rete segnata in sette presenze con il Team Melli.

Il secondo confronto é stato l’anno scorso, il 13 novembre in Olanda, anche in quell’occasione vinsero 1-0 gli iraniani, il gol di Alireza Jahanbakhsh.

Per la vinotinto quella di domani sarà la sesta amichevole in questo 2018, al momento ha un bottino di due vittorie (2-0 contro Panamá ed Emirati Arabi Uniti), un pareggio (1-1 Giappone) e due sconfitte (2-1 Colombia e 4-2 Paesi Baschi).

(di Fioravante De Simone)