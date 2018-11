(ANSA) – BIENTINA (PISA), 19 NOV – Una scritta anti semita ‘Stella di David = gas’ è stata vergata sullo scivolo di un parco giochi di Bientina (Pisa) che sorge nella via intitolata ai Caduti di Piavola, 18 uomini uccisi dai nazisti il 23 luglio 1944 sui monti di Buti nel Pisano. Lo rende noto il sindaco di Bientina Dario Carmassi che spiega di aver fatto denuncia. “Non è una ragazzata – scrive il sindaco su facebook -. È un crimine, un atto grave, del quale abbiamo già iniziato a cercare i responsabili. Responsabili che alla luce della legge Mancino rischiano parecchio. È successo ieri a Bientina, nei giardini in via caduti di Piavola, l’eccidio nazi-fascista. Solo questo basta a far capire l’orrore del gesto”. Carmassi invita a non mettere un mi piace sul post ma “fate sapere alle forze dell’ordine o alla polizia municipale se avete visto qualcuno o qualcosa. Non ci può essere protezione in casi come questo. Non basta cancellare la scritta”.