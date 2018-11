ROMA. – A Valencia si è chiusa la stagione 2018 e dal circuito spagnolo si riparte: già domani i piloti della MotopGp scenderanno in pista per disputare i primi test del prossimo anno. Tante le novità che ci attendono in questo nuovo capitolo della classe regina, di cui avremo un piccolo assaggio al Circuit Ricardo Tormo.

Tra le nuove coppie di driver la più attesa è di sicuro quella del Repsol Honda Team, formata da Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Da parte sua la Yamaha porterà in pista un nuovo motore ed una squadra rinnovata. In risalita nell’ultima fase della stagione, è pronta a ripartire seguendo la direzione intrapresa a partire da Aragon.

Valentino Rossi ha chiuso il campionato in terza posizione nonostante le difficoltà tecniche. Le cadute di Sepang e Valencia lo hanno privato di una vittoria quasi sicura, il potenziale c’è ed il Dottore potrà dire la sua. Sarà affiancato dal ritrovato Maverick Viñales.

“Arrivederci al prossimo anno – afferma il Dottore – Sono riuscito a chiudere terzo nel Mondiale, primo tra le Yamaha e penso di meritarlo per quello che ho fatto durante tutta la stagione, anche quando la situazione non era delle migliori. Non era semplice visto che Maverick Viñales partiva in pole e io sedicesimo. Alla mia stagione do un sette”.

Poi Rossi individua nella pausa estiva il momento di maggior amarezza del 2018: “Nella pausa estiva non sono arrivati aggiornamenti da Yamaha e c’è stato un momento di sconforto anche psicologico”.

Per il prossimo anno la griglia della MotoGP si arricchisce di piloti giovani, talentuosi ed agguerriti. Francesco Bagnaia arriva da Campione del Mondo Moto2 e sarà in forza al team Alma Pramac Racing. Dalla classe di mezzo provengono anche Miguel Oliveira, Joan Mir e Fabio Quartararo. Il portoghese guiderà la KTM del team Tech 3.

Lo spagnolo invece prenderà il posto di Andrea Iannone in Suzuki, una moto in crescita soprattutto durante il 2018. Nei test vedremo il Petronas Yamaha SIC, squadra satellite della Casa di Iwata che conterà su Quartararo e su Franco Morbidelli.

Andrea Iannone è pronto ad una nuova sfida. Domenica è sceso dalla Suzuki e martedì salirà in sella all’Aprilia del team Gresini. L’ultima parte di stagione lo ha visto tra i primi e su questa linea vuole continuare anche nella squadra che lo accoglierà nel 2019.

Avventura nuova anche per Johann Zarco, che lascia la Yamaha per guidare la KTM. Il francese si è dimostrato un grande contendente nel 2018 e vorrà continuare ad esserlo anche con una moto diversa. Il primo approccio lo avrà proprio martedì e vorrà portare il più avanti possibile il lavoro di sviluppo che vede coinvolti anche il futuro compagno di squadra Pol Espargaro e Dani Pedrosa. Il posto lasciato da Jorge Lorenzo in Ducati verrà occupato da Danilo Petrucci.