CARACAS – Si è svolta in condizioni proibitive la 6 ore di Shanghai a causa della pioggia torrenziale che cadeva sulla pista cinese. Diverse sono state le neutralizzazioni e le interruzioni nella prima metà di gara.

El team Dragon Speed, che ha in rosa l’italo-venezuelano Pastor Maldonado Motta, ha chiuso la gara al secondo posto nella categoría LMP2 nel Campionato Mondiale di Endurance 2018-2019.

Il pilota maracayero é riuscito a rimontare dal sesto al primo posto, poi ha consegnato la macchina al suo compagno di scuderia il messicano Roberto González.

“Definitivamente é stato fatto un ottimo lavoro di squadra. Tutti hanno apportato il loro granellino di sabbia per conquistare questo podio. Siamo stati ad un passo dalla vittoria, però siamo soddisfatti per questo risultato in una gara complicata e combattuta” ha dichiarato Maldonado Motta in un comunicato stampa.

Per il team Dragon Speed il podio alla 6 ore di Shangai é il primo della stagione. Oltre a Maldonado Motta e González fa parte della scuderia il pilota britannico Anthony Davidson.

Mentre nella categoría LMP1 la corsa ha visto le due Toyota imporsi. La vittoria è andata all’equipaggio composto da José Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Mike Conway. I tre hanno infilato il secondo successo consecutivo dopo il centro al Fuji di un mese fa. Un secondo e mezzo di ritardo dopo un ottimo recupero per la seconda vettura di Fernando Alonso, Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima.

Il Campionato Mondiale di Endurance é omologato dalla FIA é in questo 2018 festeggia la sua sesta edizione. I piloti al via sono 140 suddivisi in 25 scuderie che parteciperanno in quattro categorie: LMP1, LMP2, LMGTE Pro e LMGTE Am.

Intanto il campionato si prende una pausa e riprenderà nel 2019 con la 1500 miglia di Sebring, evento che si terrà il 16 e il 17 marzo. Seguirà poi la 6 ore di Spa il 4 maggio e la 24 ore di Le Mans a chiusura degna della stagione il 15 e il 16 giugno.

(di Fioravante De Simone)