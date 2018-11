(ANSA) – ROMA, 20 NOV – “Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma. L’amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente: per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l’impegno di ben 600 uomini della Polizia Locale”. Lo annuncia su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. Le operazioni di abbattimento sono iniziate qualche ora prima dell’alba, alla presenza della sindaca.